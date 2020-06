Der Turnverein (TV) Rieschweiler hat für seine Vereinsgaststätte in der Hauptstraße einen neuen Pächter gefunden. Das teilte der Vereinsvorsitzende Uwe Knapp auf Anfrage mit. Ab Anfang Juli wird dort Simeone Ansani mit seiner Frau italienische Küche anbieten. „Christore beim TVR“ soll das Lokal dann heißen.

Es gibt Wünsche, die gehen in Erfüllung. Vor einigen Wochen hatte Uwe Knapp gegenüber der RHEINPFALZ geäußert, dass eine Pizzeria für die Vereinsgaststätte aus seiner Sicht eine feinen Sache sei. „Vor Corona hatten wir schon zwei ernsthafte Interessenten, aber daraus wurde leider nichts“, berichtet Knapp über die Verhandlungen in den vergangenen Wochen und Monaten. Die Anzeige, dass der Verein einen Pächter suche, blieb dennoch bei Ebay-Kleinanzeigen online. Dann meldete sich Ansani, mit dem sich die Verantwortlichen dann relativ rasch einigen konnten.

Gut ein Jahr hatte der Turnverein einen neuen Pächter gesucht. Zum Jahresende 2019 hatte sich die langjährige Pächterin, Amornsri Dockweiler, die in der rund 90 Quadratmeter großen Gaststätte ein thailändisches Restaurant betrieben hatte, zurückgezogen.

Damit ab der zweiten Juli-Woche, laut Knapp der voraussichtliche Eröffnungstermin, tatsächlich Pizza und Pasta verkauft werden können, laufen noch Renovierungen. „Den Nebenraum haben wir fast fertig, nun soll die Brauerei noch die Zapfanlage erneuern“, so Knapp. Ansani, der laut Knapp seit Jahren in der Gastronomie tätig ist, hatte zuvor einen Betrieb im nordpfälzischen Rockenhausen, wollte sich aber verändern. Beim TVR will er neben dem regulären Betrieb auch einen Straßenverkauf anbieten, auch das Angebot von Tagesessen stehe im Raum, berichtet Knapp. Der neue Pächter will auch in die Region ziehen, suche derzeit noch nach einer passenden Wohnung.