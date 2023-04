Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einen traurigen Tag rückten gestern Gaby Ullrich-Stöbener, Inhaberin des Hotel-Restaurants „Zum Schwan“ in Waldfischbach-Burgalben, und ihr gebeuteltes Mitarbeiterteam in den Mittelpunkt des Geschehens in der vielbefahrenen Hauptstraße. Sie deckten auf dem Restaurant-Parkplatz einen Tisch, an dem sie keine Gäste bewirten dürfen.

Auf den Tag genau vor vier Monaten wurde die Gastronomie geschlossen. „Vier Monate Lockdown“ verkündete das Schild, das am gedeckten Tisch stand. Trotz zahlreicher Investitionen,