Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Dahner Felsenland ist enorm gefragt, Gastgeber sind großteils seit Wochen ausgebucht. Damit das so bleibt, will die Verbandsgemeinde in ihrer Werbung nicht nachlassen und hat ein Magazin herausgebracht, das Urlaubern möglichst viele Aspekte der Region näher bringen will – von Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten bis hin zu besonderen Lebensräumen der Natur.

Die Region erfährt derzeit einen guten Zuspruch, wie Verbandsbürgermeister Michael Zwick feststellt. Doch er betont auch, dass solche Dinge nicht vom Himmel fielen. Sprich: dass