Trotz der Corona-Pandemie geht die Kreisverwaltung davon aus, dass im Februar Austauschschüler aus mehreren Ländern in die Region kommen. Die Südwestpfälzer sind aufgerufen, Gastfamilien zu werden und Jugendliche für einige Wochen oder bis zu einem Jahr aufzunehmen.

Ein Zuhause auf Zeit bieten und dabei eine andere Kultur kennenlernen: Gastfreundschaft sei „gerade in diesen Zeiten notwendiger Distanz wichtiger denn je“, so Kreissprecher Thorsten Höh. Ab Ende Februar sollen Gastschüler in die Südwestpfalz reisen. Die gemeinnützige Jugendaustauschorganisation AFS bringt rund 50 Schüler aus aller Welt nach Deutschland – wie die 17-jährige Laura Vanessa aus Kolumbien, die nach dem Abi Sozialwissenschaften studieren will. In Deutschland möchte sie ihre Sprachkenntnisse verbessern und die Kultur kennenlernen, so die Kreisverwaltung.

Landrätin Susanne Ganster sucht Familien, die Jugendliche wie Laura für einige Zeit bei sich aufnehmen. Der interkulturelle Austausch dürfe während der Pandemie nicht stillstehen: „Familien erleben durch die Aufnahme eines Gastkindes eine andere Kultur hautnah mit und lernen gleichzeitig ihren eigenen Alltag aus einer neuen Perspektive kennen“.

Ansprechpartner immer erreichbar

„Gastfamilien sind so vielfältig wie die Gesellschaft, in der sie leben“, so Höh. Gesucht werden Paare mit und ohne Kinder, gleich- oder verschiedengeschlechtlich, Alleinerziehende oder Senioren. Der Wohnsitz sei nicht ausschlaggebend: Die Familie kann auf dem Land oder auch in der Stadt wohnen. „Wichtig sind ein freies Bett, Gastfreundschaft und Aufgeschlossenheit sowie die Bereitschaft, den Alltag für eine Zeit mit einem neuen Familienmitglied zu teilen“, sagt Höh. Jugendliche können für einen Zeitraum ab sechs Wochen bis zu einem Jahr aufgenommen werden. Die Gastfamilien werden vor und während des Austausches von AFS vorbereitet, begleitet und betreut. Dafür gibt es ehrenamtliche Ansprechpartner vor Ort, das AFS-Büro und eine telefonische Hotline rund um die Uhr: 040/399222-90.