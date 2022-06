500-mal habe er die Wetter-App im Vorfeld geprüft, bekannte Nünschweilers Bürgermeister Jürgen Beil. Die Nervosität war unbegründet. Petrus sorgte für perfektes Marktwetter. Sicher mit ein Grund dafür, warum die Menschen an Pfingstmontag auf den Bauern- und Gärtnermarkt in Nünschweiler strömten. Kurz nach 14 Uhr meldete der erste der 36 Marktbeschicker bereits: ausverkauft.

Frisches Brot und Brötchen gab es für die zahlreichen Besucher, die auch am Nachmittag auf dem Marktplatz unterwegs waren, nicht mehr. Ansonsten aber vieles von Blumen über Gewürze, von Gürtel und Hüten bis hin zu Wein, Likören, selbst gemachten Marmeladen, Salami und vieles mehr. Rar gesät waren freie Plätze auf der Wiese zwischen dem Marktplatz, der Mehrzweckhalle und der Sängerhalle, die wieder zum großen und sehr gut besuchten Bier- und Kaffeegarten wurde. Hochbetrieb herrschte an den Essensständen, an denen die Nünschweilerer Vereine dafür sorgten, dass die Gäste nicht hungrig und durstig gehen mussten. Ein bisschen Geduld, ob des großen Andrangs, brauchte es aber phasenweise beim Abholen der Getränke und Speisen.

Der Hit bei den kleinen, aber auch bei vielen großen Besuchern waren wieder die Tiere, die es auf dem Weg zum Festplatz im Füllengarten zu sehen gab. Ob Esel, Pferd, Gänse, verschiedene Hühnerarten, Kälber und Lämmer – sie begeisterten die Menschen. Die waren, das verriet der Blick auf die Nummernschilder, die im ganzen Dorf und außerhalb Nünschweilers auf den geparkten Fahrzeugen zu entdecken waren, wieder aus vielen Regionen angereist, inklusive dem Saarland, Baden-Württemberg und Frankreich.

„Es hat alle gut funktioniert“, freute sich Beil, der zu Marktbeginn eine Runde mit Marktgräfin Janine I. über den Markt gedreht hatte, und als Marktmeister, gemeinsam mit dem Beigeordneten Günter Lichti am frühen Nachmittag mit den Marktbeschickern bei der Beschickerrunde ins Gespräch kam. Nach zwei Jahren Corona-Pause hatten sehr viele Menschen wieder Freude am Bauern- und Gärtnermarkt in Nünschweiler.