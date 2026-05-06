Am Montagabend, 4. Mai, haben mehrere Personen nach 22 Uhr ein Feuer in der Rodalber Fohnbachstraße gemeldet. Wie die Polizei mitteilte, brannte auf der Rückseite eines Einfamilienhauses ein gemauertes Gartenhaus. Die Feuerwehr brachte die Flammen unter Kontrolle und verhinderte ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus. Durch die Hitze wurde allerdings ein Fenster des Hauses beschädigt. Die Bewohner konnten das Anwesen unverletzt verlassen. Das Gartenhaus wurde zerstört; die Polizei schätzt den Schaden auf eine Summe im unteren fünfstelligen Bereich. Die Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen.