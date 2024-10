Es ist Herbst und damit steht in vielen Gärten der Rückschnitt von Sträuchern und Hecken an. Immer wieder landen diese Abfälle in der Natur, was sichtbare Folgen hat.

Gartenabfälle im Wald sind leider keine Seltenheit. Wer denkt, dass das keine Auswirkungen auf die Natur hat, oder glaubt, dass er dem Wald damit sogar einen