Nach zweijähriger coronabedingter Zwangspause ließen es die Rodalberinnen vom „Frauenfasching Rodalben“ am vergangenen Freitag wieder richtig krachen. In ausverkauften Saal des Peterhofes in Rodalben herrschte von der ersten Minute an ausgelassene Stimmung. Die Herren der Schöpfung bekamen dabei in Abwesenheit derselben Spezies mächtig ihr Fett ab. Der Einzug der närrischen Fasnachterinnen wurde begleitet mit lautem Gesang zum Ärzte-Hit „Männer sind Schweine“. Diana Breith, die die Moderation leicht, locker und flockig übernahm, zeigte ihre närrischen Qualitäten in der Bütt bei mehreren Auftritten, unter anderem zusammen mit Nadine Helfrich und Tina Degen beim Sketch „Eheprobleme der Rammlers“. Nicht alle Männer waren von der Veranstaltung ausgeschlossen, es gab auch erwünschte: Neben Musiker Karsten Sahm aus Clausen war es Büttenredner Julian Hunsicker von der Obersimter Eselei, der als „Labbeduddel“ heftig vom Leder zog – zur Freude der Frauen. Auch die Herren des Männerballetts Dahn und Thaleischweiler wurden „geduldet“. Bis in den frühen Morgen ging es bunt und deftig her.

Mitwirkende

Moderation: Diana Breith, Musiker Karsten Sahm, Michaela Broy, Aileen Conrad, Selina Conrad, Tina Degen, Luisa Eisenhauer, Michaela Frank-Schöfer, Nadine Helfrich, Melina Orth, Anja Schmidt, Julian Hunsicker (MGV Obersimten), Tanzgruppen aus Schönenberg-Kübelberg und TVP-Tanzgarden, Männerballett der Turner aus Thaleischweiler-Fröschen und Männerballett Dahn.