Sonntagmorgen, die Sonne scheint in mein selbst gebautes Tomatenhäuschen. Ich will sehen, ob ich einige Handgriffe vornehmen muss, um das Wachstum der Tomatenpflanzen zu unterstützen. Fachleute des Gartenbaues empfehlen nämlich, dass man die Tomaten immer wieder Ausgeizen soll, was den Ertrag verbessert.

Beim Beseitigen von Unkraut unter den Pflanzen bemerke ich, dass die aufgewärmte Luft wie ein Hitzestau im Tomatenhaus wirkt. Eigentlich habe ich die geeignete grüne Gitterfolie mit UV-Schutz