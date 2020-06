Mit den Lockerungen der Corona-Beschränkungen darf auch die Interessengemeinschaft der Südwestpfalz Gästeführer wieder ihre Aktivitäten aufnehmen. Erste Führungen gibt es am Sonntag in Hauenstein und in Eppenbrunn. Darauf weist die Kreisverwaltung hin.

Alle Gästeführer haben eine zertifizierte Ausbildung, jeweils mit verschiedenen Schwerpunkten. Ihr Programm spricht sowohl Erwachsene als auch Kinder an. Ortschaften, Kirchen und Klöster sollen durch die professionellen Guides wieder lebendig werden und Gewandführungen auf den zahlreichen Burgen vergangene Zeiten erahnen lassen. Die Gästeführer zeigen ebenfalls die Natur und Einmaligkeit der Landschaft. Touristen und Einheimische werden auf Entdeckungsreisen zu Felsformationen und Aussichtspunkten mitgenommen. Zu erfahren gibt es dabei auch einiges über den hier typischen Buntsandstein und die heimischen Kräuter. Auch der neue Trend aus Japan, Waldbaden/Shirin Yoku, ist im Programm.

Alle Veranstaltungen der Gästeführer finden im Freien unter Beachtung der Corona-Hygiene- und Abstandsregeln statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und eine Anmeldung unbedingt erforderlich.

Weitere Informationen, Telefonnummern und E-Mailadressen gibt es unter www.g-ig.de oder unter Telefon 0152/21664944.