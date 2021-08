Vom biblischen Garten Eden bis zu den heutigen Schottergärten berichtet die Dokumentation von Heinz Erich Henkes aus Schmitshausen die Veränderung der Gärten. Dabei erzählt der Schmitshauser Ehrenbürger aus seiner Praxis.

Henkes kam bereits als Zwölfjähriger zum ersten Mal mit der Gartenarbeit in Berührung. Seine Mutter habe in der Nachkriegszeit in Kaiserslautern ein Grundstück bewirtschaftet, um damit die Ernährung der Familie sicherzustellen. „So kam es, dass ein Stadtbub plötzlich Unkraut jätete und Beete vorbereitete.“ Von da an sollten Gärten und die Gartenarbeit Henkes nicht mehr loslassen. Nach dem Lehramtsstudium in Landau kam er nach Schmitshausen. Gemeinsam mit seiner Frau Helga wurde der große Garten bearbeitet. Außerdem legte er einen Schulwald mit Saat- und Pflanzbeeten an.

Die Wirkung der Gärten auf den Menschen, sei in vielen Sprichwörtern belegt. „Wenn du für immer glücklich sein willst, werde Gärtner“, zitiert Henkes in seinem Werk eine chinesische Weisheit.

Dem Garten, als eine Rast und Ablenkung von Alltagsstress und Lärm, schreibt Henkes eine Erholungsfunktion zu. Zugleich weist er auf die biologische und ökologische Notwendigkeit hin. Die historische Entwicklung vom steinzeitlichen Ackerbau über Klostergärten bis hin zum Renaissancegarten zeigt der Autor mit den vielen Bildern. Die Veränderung der Gärten sei durch die Lebensweisen der Menschen entstanden. Nach dem Zweiten Weltkrieg dienten die Gärten der Selbstversorgung. Seit etwa 17 Jahren beobachte er, dass aus den Hinterhausgärten zuerst Rasenflächen für Rasenmäher wurden. Blüten für Insekten hätten keine Chance. Der Trend sei zur Mode geworden und mittlerweile hätten sich Kies-Schotter-Metall-Gärten durchgesetzt. Das Graben, Jäten, Gießen und Säen hätten damit ein Ende gefunden. Zeitgleich sei auch die Betätigung der Sinne, wie Hören, Riechen und Schmecken im Garten zu Ende gegangen.

Info

Die Gartenbroschüre hat 32 Seiten. Es gibt zurzeit 25 Exemplare, Man sie zwar nicht kaufen, aber nach Absprache ausleihen bei Heinz Erich Henkes in Schmitshausen, Telefon 06375/447.

Er