Die Freie Wählergruppe Clausen will mit Schwung in die Kommunalwahl gehen. Jens Dresen ist als Kandidat für das Amt des Bürgermeisters und den Gemeinderat vorgesehen.

Der Verein zeigt sich kurz vor der Kommunalwahl am 9. Juni entschlossen und optimistisch. Die FWG galt schon fast als vergessen, und sieht sich als unparteiische und rein kommunal engagierte Gruppe. Die Mitglieder unter dem Vorsitz von Jens Dresen und Viktoria Meyer seien in der Ortsgemeinde fest verwurzelt und aktiv in den ortsansässigen Vereinen. Sie seien bereit, sich den wichtigen Zukunftsfragen für Clausen zu stellen, heißt es von der Gruppe.

Mit der Hoffnung auf umfangreiche Förderung des Landes, reicht die Themenpalette von der aktuellen Dorferneuerung über die Schaffung von Einnahmequellen für Investitionen – wie die Umsetzung eines Spielplatzes – bis hin zu Projekten, die Clausen zukunftsstabil machen sollen. Für die Kommunalwahl habe die FWG eine Liste von Kandidaten aufgestellt, die sowohl frische Ideen als auch erfahrene und neue Perspektiven in den Gemeinderat einbringen sollen. Jens Dresen als nominierter Bürgermeisterkandidat betont seine Freude und Motivation, sich in das Ortsgeschehen einzubringen und wichtige Projekte zum Abschluss zu bringen.

Die FWG habe es sich zur Aufgabe gemacht, die Themengebiete vielfältiger und weitreichender zu beleuchten, um die Vor- und Nachteile, aber insbesondere auch die Notwendigkeit der Projekte für die Allgemeinheit besser beurteilen zu können. Durch die Vertretung im Gemeinderat wolle die Gruppe festgefahrene Strukturen aufbrechen und neue Perspektiven schaffen.