Im Februar hat die Fundgrube „Hand in Hand“ zu Spenden für eine syrische Familie aus Bruchweiler-Bärenbach aufgerufen. Der siebenjährige Sohn Shahin wurde im zweiten Lebensjahr wegen eines Herzfehlers operiert. Im Alter von fünf Jahren erlitt er einen Herzstillstand und ist seitdem in mehreren Bereichen eingeschränkt.

Nach einem unverschuldeten Unfall mit Fahrerflucht war das Auto der Familie ein Totalschaden (wir berichteten). Dringend benötigt wurde ein Fahrzeug, in das Shahins Spezialsitz passt und dessen Kofferraum Platz für den Spezialbuggy bietet. Die Frauen der Fundgrube wollten nicht länger zusehen und starteten die Aktion.

Insgesamt kamen 12.990 Euro zusammen. Zusammen mit dem Ersparten der Familie reichte die Summe für ein ausreichend großes Auto. Neben zahlreichen privaten Spendern beteiligten sich die Kolpingfamilie Dahn mit 1000 Euro, die Kindertagesstätte (Kita) Bruchweiler mit 690 Euro und das Comedy-Trio „Schorleschutzgebiet“ mit 200 Euro. „Die Familie ist unendlich dankbar für die große Unterstützung und die Anteilnahme an ihrem Schicksal“, sagt Christina Fleckenstein von der Fundgrube.

Normalerweise fließen aus der Kasse der Fundgrube nicht mehr als 2000 Euro an eine einzelne Adresse. „Aber für solche Notfälle und Schicksale machen wir gerne eine Sonderaktion“, so Fleckenstein. Die nächste Aktion läuft bereits: Diesmal werden keine Geldspenden, sondern Schulmaterialien benötigt.

Die Kita Fischbach hat über eine Erzieherin Kontakt zu einer bedürftigen Schule in Rumänien. Sie wird die gespendeten Artikel im Sommer selbst dorthin bringen. Benötigt werden unter anderem Stifte, Papier, Radiergummis, Farben, Rucksäcke, Schulranzen und ähnliche Dinge.

Spenden können während der Öffnungszeiten in der Fundgrube „Hand in Hand“ abgegeben werden. Fleckenstein bittet, keine Kisten vor der Tür abzustellen. Adresse und Öffnungszeiten: Fundgrube „Hand in Hand“ (Hauptstraße 48 in Fischbach bei Dahn); Dienstag, 15 bis 17 Uhr, Donnerstag, 9.30 bis 11.30 Uhr, Freitag, 15 bis 17 Uhr, sowie nach Vereinbarung.