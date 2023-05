Durch die Anhebung der Nivellierungssätze bei der Grundsteuer durch das Land sah sich auch der Gemeinderat Erlenbach in seiner Sitzung am Mittwoch genötigt, die Steuersätze anzuheben.

Die Grundsteuer A wurde von bisher 300 auf 345 Prozent, die Grundsteuer B von 385 auf 465 Prozent und die Gewerbesteuer von 365 auf 380 Prozent erhöht. Alle anderen Hebesätze bleiben unverändert. Die Anhebung erfolgte im Zuge der Verabschiedung des neuen Haushaltsplanes 2023 und 2024, welcher bei zwei Gegenstimmen verabschiedet wurde.

Investitionen in Kita, Bushaltestelle und Fußweg

Tobias Bastian von der Finanzabteilung der VG erläuterte dem Rat die einzelnen Positionen. Der Investitionsplan für das Doppeljahr sieht keine wesentlichen Maßnahmen vor. Für den Bauhof soll in diesem Jahr ein Kippanhänger beschafft werden, welcher mit 7000 Euro veranschlagt ist. Die Einrichtung einer Wärmeinsel im Dorfgemeinschaftshaus ist bereits umgesetzt und die Dieselaggregate (11.000 Euro) beschafft. Die Beteiligung an den Umbaukosten der Kita in Busenberg, wohin Erlenbach seine Kinder schickt, ist mit 25.200 Euro vorgesehen. 40.000 Euro sind für den barrierefreien Umbau der Bushaltestelle für die Folgejahre vorgesehen. Bei den Verkehrsanlagen beabsichtigt die Gemeinde im Ortsteil Lauterschwan den bestehenden Fußweg von der St. Michaels-Kapelle zur Ortsmitte instand zu setzen, wofür rund 45.000 Euro veranschlagt sind. Der Weg ist 350 Meter lang und etwa zwei Meter breit und soll mit einer wasssergebundenen Decke versehen werden.

Darlehen zum Ausgleich

Der Haushaltsplan führt im Ergebnishaushalt 2023 bei Aufwendungen von 568.150 Euro (2024: 513.870 Euro) einen Fehlbetrag von 83.060 Euro auf (2024: Minus von 36.200 Euro). Der Schuldenstand der Gemeinde betrug zu Jahresbeginn 356.404 Euro. Um die Haushaltsjahre 2021 und 2022 auszugleichen, beschloss der Rat eine Darlehensaufnahme bei der Sparkasse Südwestpfalz in Höhe von 10.953 Euro, bei einer Laufzeit von zehn Jahren und einem Zinssatz von 5,25 Prozent. Auf Antrag einer Privatperson soll der Bebauungsplan „Steinäcker“ auf dessen Kosten geändert werden.