Der Fußballklub Clausen (FKC) 1919 bestätigte seine drei gleichberechtigten Vorsitzenden Helmut Bischoff, Steffen Bischoff und Leo Burkhard bei seiner Jahreshauptversammlung. Es ist eine bewährte Führungsspitze des FKC. Helmut Bischoff steht seit dem Jahr 2000 vor, sein Sohn Steffen seit 2004 an seiner Seite und Leo Burkhard ergänzt seit 2017 das Vereinsspitzentrio. Nachdem der Verein in den zurückliegenden Jahren einen Mitgliederschwund von zirka 100 Personen hatte, auch aufgrund von Todesfällen, hat sich deser Trend nun wieder gedreht. Ursache ist laut Vorstand, dass drei neue Jugendmannschaften gemeldet wurden. Jetzt schreite man wieder in Richtung der 300 Mitglieder.

Die Neuwahlen

Vorsitzende: Helmut Bischoff, Steffen Bischoff, Leo Burkhard; Schatzmeister: Helmut Bischoff; Schriftführer: Steffen Bischoff; Ausschuss: Gerhard Vatter, Werner Höh, Ewald stein, Joachim Opitz, Michael Petry, Albert Bock, Rainer Vatter, Maximilian Habelitz, Frederik Woll, Björn Kelly, Markus Jost, Manuel Feick, Florian Schwarz, Tim Kreuels, Simon Bardo; Kassenprüfer: Lothar Keller.