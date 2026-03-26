Bei der Abifeier der IGS Thaleischweiler-Fröschen letzten Freitag verschwindet plötzlich die Fotobox. Die Stimmung kippte. Was Abiturienten, Eltern und Polizei dazu sagen.

Es sollte eine unvergessliche Feier werden: Rund 300 Menschen kamen am vergangenen Freitag zusammen, um die Abiturientinnen und Abiturienten der Integrierten Gesamtschule (IGS) Thaleischweiler-Fröschen gebührend zu feiern. Festlich gekleidet und voller Vorfreude hatten sich die jungen Erwachsenen auf den Abend vorbereitet. Um die besonderen Momente festzuhalten, hatte einer der Abiturienten eine Fotobox gemietet – doch die Ausgelassenheit fand ein jähes Ende, als die Box spurlos verschwand.

Die Veranstaltung begann um 18.30 Uhr im Altbau der Schule. „Alle hatten sich rausgeputzt für die große Feier“, erinnert sich Claudia Courtin, die Mutter eines Abiturienten. Sie beschreibt den Abend als eine Mischung aus Erleichterung, Stolz – und einigen Freudentränen. Die Fotobox war in einem Nebenraum des Hauptsaals aufgestellt worden. Während Reden gehalten, Auszeichnungen verliehen und das Buffet genossen wurden, ahnte noch niemand, dass der Abend eine unerwartete Wendung nehmen würde.

Schock statt Feierlaune

„Wir waren fröhlich, jeder war happy“, berichtet Lukas Noll, der Abiturient, der die Fotobox organisiert hatte. Doch gegen 21.30 Uhr, nach dem offiziellen Teil des Abends, kam eine Klassenkameradin zu ihm und fragte: „Hast du die Fotobox schon abgebaut?“ Das war nicht der Fall. Als Noll den Nebenraum betrat, stellte er fest, dass die Tür nach draußen offen stand – und die Fotobox verschwunden war. „Danach war es nur noch Anspannung und Schock – ein paar Mädels haben geweint“, schildert der 19-Jährige die Atmosphäre.

Wollten ausgelassen ihren Abschluss feiern: die Abiturienten der IGS Thaleischweiler-Fröschen. Foto: Andrea Daum

Die Enttäuschung sei dabei nicht nur finanzieller Natur, so Noll. Mit der Fotobox gingen auch die Erinnerungen verloren, die auf den Bildern festgehalten worden waren. Zwar konnten vor Ort Fotos ausgedruckt werden, doch die Möglichkeit, diese sicher zu verstauen, war in den Kleidern und Anzügen der Feiernden nicht gegeben. Eigentlich sei der Plan gewesen, dass man nach der Abifeier noch weiter feiern geht – eine „Afterparty“ ohne Eltern und Lehrer. Dazu kam es bei den meisten aber nicht: „Die Stimmung war so am Boden, dass viele nicht mehr weitergehen wollten – ich auch nicht“, erinnert sich der Abiturient.

Hat sich jemand einen „Scherz“ erlaubt?

„Wir dachten erst, dass sich jemand einen Scherz erlaubt hat“, erzählt Anna-Lena Weber, eine der Abiturientinnen. Mit einer Freundin ging sie auf die Bühne und fragte in die Menge: „Wer sich den Spaß erlaubt hat, soll die Box bitte zurückbringen – es drohen auch keine Konsequenzen.“ Als Reaktion habe es lediglich ein paar Lacher aus dem Publikum gegeben. Nachdem sich niemand meldete, trat Weber erneut vor das Publikum: „Das ist die letzte Chance, die Box zurückzubringen – sonst rufen wir die Polizei.“ Wenige Minuten später stand sie vor der Schule und informierte die Beamten.

Im Altbau der Schule (rechts) fand die Abifeier statt – dort stand auch die Fotobox. Archivfoto: Rüdiger Buchholz

Weber selbst hatte zuvor ein Bild mit Freundinnen gemacht und dieses ausgedruckt. Dennoch bedauert sie die verlorene Gelegenheit, weitere Erinnerungen festzuhalten. „Ich hätte aber gerne noch Bilder mit meiner Familie und meinem Freund gemacht“, sagt sie. Eigentlich wollte sie sich nach der Abifeier noch mit Freundinnen treffen, doch die späte Stunde und die gedrückte Stimmung ließen den Plan scheitern.

„Die Box wurde uns unterm Arsch weggeklaut“

„Die jungen Menschen haben so viel Arbeit in die Feier gesteckt“, sagt Courtin. Dass jemand die Mühen der Abiturientinnen und Abiturienten derart missachtet, sei für sie kaum zu fassen. Ihr Fazit fällt entsprechend deutlich aus: „Die Box wurde uns buchstäblich unterm Arsch weggeklaut.“

Die Polizei hat auf Anfrage der RHEINPFALZ bestätigt, dass im Zusammenhang mit dem Diebstahl eine Anzeige aufgenommen wurde. Laut Polizeiinspektion Waldfischbach gibt es einen Zeugen, der zwei männliche Personen im Alter von 19 bis 21 Jahren beobachtet hat, wie sie die Fotobox in eine schwarze Limousine verluden. Sie befanden sich in Begleitung von zwei jungen Frauen im Alter von 17 bis 19 Jahren. Ob diese etwas mit der Tat zu tun hatten, ist noch unklar.

Da die Unbekannten dem Anlass entsprechend schick gekleidet waren, ging der Zeuge davon aus, dass alles mit rechten Dingen zuging. Erst als der Diebstahl intern in den sozialen Medien thematisiert wurde, hat er sich bei der Polizei gemeldet. Der Schaden beläuft sich auf rund 1100 Euro. Die Polizei versucht nun, die beiden Verdächtigen ausfindig zu machen. Weitere Zeugen, insbesondere die beiden jungen Frauen, werden gebeten, sich bei der Polizei in Waldfischbach-Burgalben unter 0631 36915499 zu melden.