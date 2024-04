An der Basis der demokratischen Parteien rumort es. Der Austritt mit Ansage von Tim Scherer ist dafür ein Zeichen.

Der Austritt von Tim Scherer könnte Nachahmer finden. Der Frust der Kommunalpolitiker über das, was in ihren Parteien im Bund und Land passiert, ist groß. „Das ist nicht mehr meine Partei“, hört man hinter vorgehaltenen Händen immer wieder. Egal, welcher Partei sie angehören. Grund genug gibt es ja querbeet.

Die Grünen schreien laut „Hier“, wenn es um Waffenlieferungen an die Ukraine geht. Sie haben offensichtlich vergessen, dass sie einst Frieden ohne Waffen schaffen wollten. Die CDU wirft christliche Werte über Bord und geht in der Asylpolitik – zumindest teilweise – mit der AFD konform. Die konservative FDP wiederum könnte man seit 1. April sogar als „Kifferpartei“ bezeichnen. Weil sie mit ihrer Initiative zur Aufhebung des Cannabisverbotes Erfolg hatte. Für viele ist das starker Tobak. Nicht nur für die meist um die 50- oder 60-jährigen Kommunalpolitiker, die in unseren Gemeinderäten über Wohl und Wehe in den Dörfern entscheiden.

Erstmals tritt mit Tim Scherer nun ausgerechnet ein junger, erfolgreicher Kommunalpolitiker aus seiner Partei aus. Dabei verzichtet er nicht auf harsche Kritik gegenüber der Bundes- und Landespolitik der Grünen. Wenn einer mal mit was anfängt, kommt es vor, dass sich Nachahmer finden. Es kann passieren, dass aus einem Flüstern ein Knurren mehrerer wird.