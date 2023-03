Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Vivat hoch der Pfälzerwald“, so schrieb Fritz Claus, bekannt als Sänger des Pfälzerwaldes, in seiner Hymne an die Heimat. Der Zustand des für ihn vor 114 Jahren errichteten Denkmals im Schamborner Tal bei Leimen ist beklagenswert.

Der Sänger des Pfälzerwaldes, der eigentlich Johann Martin Jäger hieß und katholischer Dekan war, wurde am 5. August 1853 in Martinshöhe geboren. Mit drei Jahren