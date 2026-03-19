2,78 Millionen Euro fließen aus dem Regionalen Zukunftsprogramm des Landes in die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben. Wofür das Geld gedacht ist.

Rund 975.000 Euro von 2,78 Millionen Euro aus dem Regionalen Zukunftsprogramm des Landes (RZN) erhält die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben. Die übrigen Mittel verteilen sich auf die 20 Ortsgemeinden. Zwei Vorhaben gelten als besonders anspruchsvoll: der Bau eines Multifunktionsspielfeldes an der Grundschule Maßweiler und die Umnutzung des Bahnhofsgebäudes auf der Biebermühle zu einem Touristinfo-Center.

Der für Baufragen zuständige Beigeordnete Michael Schmitt (CDU) begründet die Einstufung mit dem engen Zeitplan: Beide Projekte müssen bis zum 31. Dezember abgeschlossen sein. Vor allem beim alten Bahnhofsgebäude werde es „sportlich“, da europaweite Ausschreibungen nötig sind. Für das Touristinfo-Center fließen 250.000 Euro an den Zweckverband Biebermühle, der das Projekt verantwortet. Das Multifunktionsspielfeld ist mit 600.000 Euro eines der teuersten Vorhaben im RZN-Programm; 489.000 Euro davon bringt die Verbandsgemeinde als Eigenanteil ein.

IT-Sicherheit spielt auch eine Rolle

Weitere Vorhaben sind die Umgestaltung der Schulhöfe in Weselberg und Obernheim-Kirchenarnbach, der Kauf eines Veranstaltungszelts für den Tourismusbereich sowie die Verbesserung der IT-Technik und IT-Sicherheit in der Verwaltung. Ebenfalls vorgesehen ist der bereits vom Rat beschlossene Kauf eines Fahrzeugs zur besseren Waldbrandbekämpfung; die Auslieferung ist für den Sommer angekündigt.

In den Grundschulen wird, wo erforderlich, auf LED-Technik umgestellt. Zur Minderung der Überflutungsgefahr beschafft die Verbandsgemeinde mobile Hochwassersperren und entsprechend ausgerüstete Rollcontainer. Die Grundschule Rieschweiler-Mühlbach erhält eine moderne Ausgabeküche. Das Premium-Wanderwegenetz soll ausgebaut und weiterentwickelt werden.

Die Anschaffung eines zweiten Geschwindigkeitsmessgeräts ist vom Tisch, da die Verbandsgemeinde Rodalben, mit der gemeinsam geblitzt wird, dies abgelehnt hat. Die dafür vorgesehenen Mittel werden umverteilt. An der Weihermühle wird die Rad- und Fußgängerbrücke über die Wallhalbe erneuert; an relevanten Standorten entstehen E-Bike-Ladestationen.

Zudem finanziert die Verbandsgemeinde befristet bis zum Ende des Programms eine zusätzliche Stelle in der Bauabteilung. Die oder der neue Mitarbeiter soll die Abwicklung der Projekte im RZN-Programm – auch in den Ortsgemeinden – begleiten. Die Stelle ist ausgeschrieben. Ausdrücklich erwünscht sind Bewerbungen von Ruheständlern, die von der neuen Zuverdienstregelung profitieren und eine sinnvolle Aufgabe übernehmen möchten.