Weitaus mehr Charme als zuvor strahlt die Tourist-Info im Rathaus der Verbandsgemeinde Rodalben seit ihrem Umbau aus. Die Atmosphäre wirke nun „offener und herzlicher“, sagt Verbandsbürgermeister Wolfgang Denzer, die Neugestaltung stehe für Empathie und Servicequalität.

Ein „großer Schritt“ zu diesem Ziel war schon erreicht worden durch den Abbau der sperrigen Thekenwand, die, zumal in Verbindung mit dem Plexiglas-Überbau in der Coronazeit, wie eine Trennwand anmutete. Die neue, niedrigere Theke aus hellem Material beseitigt diese Barriere und steht für mehr Kundenfreundlichkeit. „Kleine Veränderungen haben maßgebliche Fortschritte herbeigeführt“, erklärt Denzer. So sei der leicht mit Wanderschuhen zu verschmutzende Teppichboden durch einen hygienischen Bodenbelag ersetzt worden. Schon damit habe der Raum an Helligkeit gewonnen, was die neuen Jalousien noch vertiefen. Zudem bekam die Tourist-Info einen neuen Anstrich.

Jetzt zieren die Streifen des Logos in den Farben braun, grün und blau wie ein Lichtband die Wände. Braun steht für die Burg Gräfenstein (und Steinenschloss), grün für den Wald, blau für das Wasser (Rodalb, Schwarzbach, Clausensee). Den Blickfang gegenüber der Theke bildet ein großer Monitor mit einer fortlaufenden Diashow. Hier wechseln im Mehr-Sekundentakt Profiaufnahmen aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde.

Räumlich und personell verändert

Unter anderem tauchen bei den Bildern der Bruderfelsen und die Bärenhöhle auf, die Burgruine Gräfenstein oder reizvolle Aussichtspunkte auf Sehenswürdigkeiten in Natur und Gemeinde(n). Draußen vor dem Eingang laden neue Prospektständer ein, Info-Materialien mitzunehmen.

Einher ging mit dem räumlichen Umbau auch eine personelle Veränderung. VG-Mitarbeiterin Silke Menzel hatte ihren Arbeitgeber zum Jahresende verlassen. Für sie kam im Frühjahr Jessica Heumach, eine gelernte Reiseverkehrsfachfrau, die in Rodalben wohnt und sich in der Verbandsgemeinde auskennt, folglich Gästen kompetent Auskunft erteilen kann. „Sie bringt eigene Ideen ein und versteht sich auf den netten Umgang mit Besuchern“, so Denzer.

Ausgedehnte Öffnungszeiten

Der Kundenfreundlichkeit dienen darüber hinaus die ausgedehnten Öffnungszeiten der Tourist-Info. In der Hauptsaison von Mai bis Oktober bleibt die Servicestelle auch nach Dienstschluss der Verwaltung geöffnet: freitags von 13 bis 16 Uhr, samstags von 9 bis 12 Uhr. Dabei arbeitet Eva Blaser, seit Jahren beruflich bei einem Reiseveranstalter tätig, auf Minijob- Basis zur Entlastung mit.

„Der Tourismus läuft gut“, stellt Denzer fest. Außer Wanderern statteten zunehmend Biker dem Gräfensteiner Land Visiten ab. Seit dem E-Bike-Boom seien auffällig viele Ältere hier mit ihren Rädern unterwegs, habe die Topographie mit zahlreichen Steigungen an Schrecken verloren. Was sich der VG-Bürgermeister wünscht: noch mehr Einkehrmöglichkeiten und künftig auch den Aufbau von Ladestationen für E-Bikes. Ende September werde das Besucherlenkungskonzept mit attraktiven Wanderwegen in allen Gemeinden fertig gestellt sein. „Das bringt sicherlich neuen Schwung in den Tourismus“, hofft Denzer.