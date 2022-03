Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit wurde die Reifenberger Ortsdurchfahrt offiziell freigegeben. Besonders erfreulich für die Gemeinde: Der Kostenrahmen konnte trotz aller Widrigkeiten eingehalten werden.

Seit ein paar Wochen ist die Ortsdurchfahrt Reifenberg wieder befahrbar, nun wurde sie am Mittwoch offiziell freigegeben. 18 Monate haben die Bauarbeiten gedauert. Damit wurde der ursprünglich geplante Zeitrahmen etwas überschritten, was unter Anderem dem Fund von Kampfmitteln zu schulden ist. Keimzelle der Planung war der Wunsch der Gemeinde, die Bushaltestelle in der Ortsmitte barrierefrei zu gestalten, wodurch, wie es Ortsbürgermeister Pirmin Zimmer ausdrückte, der Ausbau der Ortsdurchfahrt beim Landkreis „in der Prioritätenliste nach oben gewandert ist“. Dort kam man zu der Erkenntnis, dass es die Straße auch nötig hatte, saniert zu werden und so kam Eines zum Anderen. Die Sanierung der Gehwege durch die Ortsgemeinde ist dazugekommen und da die Verbandsgemeindewerke die Sanierung des Kanals, der Hausanschlüsse und der Wasserleitung vorhatte, wurden diese Arbeiten in die Planung mit aufgenommen. So wurde daraus eine Gemeinschaftsmaßnahme zwischen dem Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern, der Verbandsgemeindewerke Thaleischweiler-Wallhalben, der Ortsgemeinde Reifenberg sowie der Pfalzwerke und der Firma Inexio für die Verlegung von Glasfaserkabeln für eine schnelle Internetverbindung.

Der eigentlich für 2019 geplante Start musste verschoben werden, da bei der Ausschreibung nur eine Firma ein Angebot abgegeben hatte, welches deutlich über der Kostenschätzung lag. Landrätin Susanne Ganster sagte dazu, dass sich die Summe, die hier im Raum stand, kommunal keiner leisten kann. Die Lösung wurde gefunden, indem man die komplexe Ausschreibung mit der Zusammenlegung der Fachlose aufhob und stattdessen die einzelnen Gewerke getrennt ausgeschrieben hatte. Dadurch konnte, wie Verbandsbürgermeister Thomas Peifer feststellte, allein bei den Arbeiten an der Wasserleitung etwa die Hälfte der Kosten eingespart werden. Im Sommer 2020 begannen dann die Arbeiten an Kanal und Wasserleitung, welche im September gleichen Jahres bereits beendet waren. Der Straßenbau begann direkt im Anschluss zusammen mit dem Ausbau der Gehwege, der behindertengerechten Umgestaltung der Bushaltestellen und Querungsstellen sowie den Stromleitungsarbeiten und der Verlegung der Glasfaserkabel. Die Arbeiten waren im Februar 2022 beendet.

Barrierefreie Vorreiterrolle

Nicht zu vergessen ist, dass im Zusammenhang mit der Sanierung der Ortsdurchfahrt auch ein 1,3 Kilometer langes Teilstück der K76 vom Ortsausgang Richtung Battweiler saniert wurde. Durch die barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestelle in der Ortsmitte sei für die Bürger ein sichtbarer Mehrwert entstanden, sagte Landrätin Susanne Ganster. Dadurch, dass zukünftig alle Ortsgemeinden im Kreis nach Vorgaben eine barrierefreie Bushaltestelle erhalten sollen, komme Reifenberg diesbezüglich eine Vorreiterrolle zu.

Ortsbürgermeister Pirmin Zimmer lobte die gute Zusammenarbeit mit den Gewerken und die Geduld der Anwohner von Baustelle und innerörtlicher Umleitung. Nicht ganz zufrieden ist Zimmer mit der Tatsache, dass die Schutzplanken an der K76 noch nicht montiert sind und angesprochen auf die Geschichte mit den falsch beschrifteten Straßenschildern sagte er, dass das im ersten Moment für die Betroffenen skurril und lustig gewesen sei, solche Fehler aber passieren können. Inzwischen sei aber alles korrigiert und erledigt. Wichtiger war dem Ortsbürgermeister zu betonen, dass trotz aller Widrigkeiten der Kostenrahmen eingehalten wurde. Die gesamten Baukosten belaufen sich auf etwa 3,6 Millionen Euro. Landkreis und Ortsgemeinde haben Zuschüsse vom Land in Höhe von 1,4 Millionen Euro erhalten.