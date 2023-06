Papier hat in der Friedhofsverwaltung im Dahner Felsenland bald ausgedient. Informationen über Friedhofsanlagen und Gräber sollen im Laufe des Jahres 2024 digital verfügbar sein.

Wenn beispielsweise ein Grab eingeebnet werden soll oder eine neue Grabstätte gesucht wird, dann können Verwaltungsmitarbeiter und Bürgermeister künftig per Mausklick Informationen abrufen anstatt in Papier-Registern suchen zu müssen. Ermöglich soll dies ein digitales Friedhofskataster, das ähnlich wie das Baumkataster und das Verkehrssicherheitskataster aufgebaut wird. Am Dienstag hat der VG-Hauptausschuss das Vorhaben auf den Weg gebracht. Die Kosten von rund 35.000 Euro für Kataster inklusive Programmwartung übernimmt die Verbandsgemeinde.

Basis dafür ist ein detaillierter Lageplan, der mithilfe von Drohnenflügen erstellt wird; diese sollen im Herbst stattfinden. Die Flüge helfen auch dabei, Schadstellen bei Friedhofsanlagen oder Gräbern zu erkennen. Damit diene die Digitalisierung nicht nur der Vereinfachung von Verwaltungsabläufen, sondern auch der Gefahrabwehr, erläuterte Verbandsbürgermeister Michael Zwick.