Die Voruntersuchungen für die Sanierung der Lemberger Friedhofsmauer laufen an. Der Gemeinderat vergab Aufträge für die statische Berechnung und einer Bodenanalyse.

In den kommenden Wochen werden Techniker auf dem Lemberger Friedhof zu sehen sein, die mit Bohrungen und Rammsondierungen den Untergrund der mächtigen Sandsteinmauer genauer untersuchen. 4500 Euro wird die Bodenuntersuchung kosten, die auch die Tragfähigkeit des Bodens unter der Straße zur Burg ermitteln soll. Dazu kommen 25.000 Euro für den Statiker, der eine Sicherung für die Mauer erstellen soll. Im Nachtragshaushalt hat Bürgermeister Martin Niebuhr 150.000 Euro für die Sicherung der Mauer einplanen lassen. Ob das reicht, wollte er in der Ratssitzung am Donnerstag nicht garantieren. „Die Mauer ist wie ein Überraschungsei“, meinte Niebuhr, der sich deshalb mit der umfangreichen Bodensondierung und Statik absichern will.

Die Sanierung der Mauer wird notwendig, da sich an mehreren Stellen deutliche Auswölbungen zeigen. Die Mauer stützt die Zugangsstraße für die Burg Lemberg gegenüber dem tieferliegenden Friedhof ab und ist teilweise bis zu fünf Meter hoch. Unter anderem sind Bäume in die Mauer eingewachsen und haben die Stabilität gefährdet.