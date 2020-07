Die Kriegergedächtniskapelle auf dem Leimer Friedhof soll saniert werden. Das Dach ist undicht und muss wohl abgerissen werden.

Die kleine Kapelle auf dem Friedhof in Leimen wurde 1861 erbaut und 1925 eingeweiht. Sie gehört der Ortsgemeinde. Schon im Oktober stand ihre Sanierung auf der Tagesordnung des Rates, und schon damals galt sie als dringend. Inzwischen ist der Zustand der Kapelle noch schlechter, berichtete Bürgermeister Alexander Frey. Das Dach sei nicht mehr zu retten: Es regnet in die nach vorne offene Kapelle hinein. Die Inschriften und Fresken im Inneren könne man vielleicht erhalten, aber nicht nachmachen, meinte Frey. Die Schrift im Originalstil neu aufzubringen, sei schwierig. Festgehalten sind die Namen von Gefallenen aus den beiden Weltkriegen. Ein Bild an der Wand hinter dem Altar zeigt die Kreuzigung Jesu.

Nach Einschätzung des ortsansässigen Dachdeckers Michael Klein muss das Dach abgerissen werden. Der Gemeinderat entschied in dieser Woche, dass der Gemeindearbeiter bei der Sanierung so viel wie möglich helfen solle. Bürgermeister Frey schätzte die Kosten auf 5000 Euro. Er hoffe, dass die Arbeiten in den nächsten drei Monaten erledigt werden, also noch vor dem Winter.