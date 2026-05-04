Für den Dietrichinger Friedhof soll ein neues Mikro samt Lautsprecher gekauft werden. Geht der Auftrag nach Berlin oder bleibt er in der Region?

Bislang gibt es drei Angebote für eine neue Lautsprecheranlage samt Mikrofon für den Dietrichinger Friedhof. Vom teuersten Anbieter gab es laut Ortsbürgermeisterin Ulrike Vogelgesang auch eine Vorführung. Allerdings verlange dieser Anbieter 2600 Euro. Das günstigste Angebot – rund 2000 Euro – kommt von einer Berliner Firma. Das Angebot eines regionalen Anbieters steht noch aus – bei dem sich der Rat erhofft, einen Ansprechpartner vor Ort zu haben, sollte an der Anlage mal etwas kaputt gehen.

Der Rat bevollmächtigte Vogelgesang, den Auftrag zu vergeben, wenn auch das dritte Angebot vorliegt.