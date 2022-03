Auch mit kleinen Gesten gedenken viele Südwestpfälzer derzeit der Menschen in der Ukraine. Ein Friedenszeichen setzten etwa in Clausen die Hawefrauen, indem sie den Hawebrunnen nicht wie üblich österlich, sondern in den Nationalfarben der Ukraine – Blau und Gelb – schmückten. Weiße Friedenstauben krönen das Werk. Initiatorin Karina Ludy kann persönlich nachvollziehen, wie es ist, auf der Flucht zu sein. Vor dem Mauerfall 1989 sei sie dem sozialistischen System der DDR entflohen, berichtet sie. Auch die Schüler der Grundschule wollen sich noch mit selbstgebastelten Friedenstauben beteiligen.