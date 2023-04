Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hüben und drüben begegnen sich auch in Zeiten der Pandemie. Zumindest soweit, wie es möglich ist. Dafür hat die elsässische Gemeinde Obersteinbach nun eigens ein Kunstprojekt in ihre Partnergemeinde Ludwigswinkel gebracht. Dort waren die Kleinen der Kindertagesstätte voll dabei.

Begeistert und konzentriert sind die kleinen Künstler am Werk. Man merkt ihnen die Faszination an, die die Acrylfarben in ihnen Wecken. Schicht für Schicht entstehen Porträts.