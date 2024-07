Weil er seine Lebensgefährtin für etwa 15 Minuten eingesperrt hatte, hat das Pirmasenser Amtsgericht einen 33-Jährigen aus dem Landkreis zu einer Bewährungsstrafe von drei Monaten verurteilt. Als Auflage muss er 150 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten.

Im September 2023 war es mehrfach zum Streit zwischen dem Angeklagten und seiner Lebensgefährtin gekommen. Dabei soll er die Frau in zwei Fällen ins Gesicht geschlagen haben. Einmal soll sie ein blaues Auge und einmal Hämatome erlitten haben. An einem anderen Tag soll er die Frau im Badezimmer der gemeinsamen Wohnung eingesperrt haben. Grund für die Auseinandersetzungen sei Eifersucht gewesen, gab der 33-Jährige an. Öfter habe zwischen den beiden Schreiereien und Schubsereien gegeben. Irgendwann sei es eskaliert. Die Frau räumte ein, dass sie den Angeklagten auch geschlagen und verletzt habe. Einmal habe sie noch das Brotmesser in der Hand gehabt und ihn im Gesicht erwischt. Ein anderes Mal habe sie ihn als „Hurensohn“ beschimpft. Eine Bierflasche sei im Treppenhaus von oben nach unten geflogen. Dadurch sei ihr blaues Auge entstanden. Das Einsperren habe nur eine Viertelstunde gedauert, gaben beide Kontrahenten an.

„Die Nerven haben blank gelegen“, sagte die Frau. „Damit sie runterkommt, habe ich abgesperrt“, war die Begründung des Mannes. Die Richterin belehrte: „Auch kurzfristiges Einsperren ist Freiheitsberaubung.“ So sollte es nicht weitergehen, sonst würden sie irgendwann vor der Strafkammer des Landgerichts landen. Auch könnte ihnen das Jugendamt die Kinder wegnehmen, warnte die Richterin beide. Der Angeklagte nahm das Urteil an. Das Verfahren wegen zweier Körperverletzungen stellte das Gericht ein.