Schon seit 14 Jahren unterstützt der Freundeskreis Friedensflecken christliche Familien in Beit Jala in Palästina. Über Patenschaften und Spenden wird dabei das Schulgeld für bedürftige Kinder bezahlt. Petra Würth aus Petersbächel engagiert sich für das Projekt. Der RHEINPFALZ erklärt sie, warum die Hilfe in diesen Tagen besonders dringend benötig wird.

In den von Israel besetzten Gebieten Palästinas herrscht eine hohe Arbeitslosigkeit. Und die Corona-Pandemie hat die dortige Situation weiter verschärft. Da der Tourismus