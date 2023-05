Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit 27 Jahren befasst sich Michaela Herbort beruflich mit der Entwicklung des Tourismus in der Südwestpfalz. In dieser Zeit sind immer mehr Angebote für Kinder und Familien entstanden. Diese sind gebündelt in einer Broschüre der Südwestpfalz-Touristik zu finden. Die RHEINPFALZ sprach bei der Vorstellung der neuen Auflage, bei Tierart in Maßweiler, mit der Geschäftsführerin der Südwestpfalz-Touristik über Kindererlebnisse in der Südwestpfalz und fragte nach Tipps für die bevorstehenden Pfingstferien.

Frau Herbort, warum eine Broschüre speziell mit Kindererlebnissen in der Südwestpfalz?

Ich bin selbst Mama und komme, wie man immer noch