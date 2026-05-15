Der Freizeitpark in Eppenbrunn bleibt länger beleuchtet. Diskutiert wurde vor allem, ob das Licht gedimmt wird oder nicht.

Nachdem mehrere Anfragen von Bürgern nach längerer Parkbeleuchtung beim Eppenbrunner Ortsbürgermeister Tom Heinemann eingingen, beschäftigte sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit der Thematik. Besonders in den dunklen Jahreszeiten sei der Bereich teilweise schlecht ausgeleuchtet. Heinemann sprach sich dafür aus, die zehn LED-Lampen zunächst dauerhaft bei Dunkelheit eingeschaltet zu lassen. Geprüft werden soll nun gemeinsam mit den Pfalzwerken, welche Stromkosten durch den Dauerbetrieb entstehen. Zudem hat Andreas Pein (SPD) angeregt zu prüfen, ob ab 22 Uhr das Licht gedimmt werden kann, um den Verbrauch zu senken. Nach Prüfung, ob es finanziell rentabel ist, zu dimmen, soll nachgebessert werden. Der Gemeinderat stimmte dem Vorschlag für durchgängige Nachtbeleuchtung einstimmig zu.