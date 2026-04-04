Es ist ein straffer Zeitplan für Familie Ringle gewesen. Erst Ende Februar bekamen sie die Zusage, dass sie Pächter im Kiosk an der Minigolfanlage im Birkenfeld sind.

Steffen Ringle, seine Mutter Simone und der Vater Stefan sind im Gastrogewerbe keine Anfänger. Sieben Jahre lang bewirtschafteten die drei in Erfweiler das Sportheim „Aircraft“. Seit einigen Jahren gehen sie nun nur noch ihren normalen Jobs nach, doch der Wunsch, wieder einzusteigen und eine Gaststätte zu übernehmen, hat sie nicht losgelassen.

Steffen Ringle ist „fast“ gelernter Koch. Im letzten Ausbildungsjahr musste er wegen eines Unfalls den Job an den Nagel hängen, hat dann eine Lehre zum Kfz-Mechaniker gemacht. Doch die Liebe zum Kochen ist geblieben, er freut sich auf die neue Aufgabe. Sein Metier im Kiosk ist die Küche, während die Mutter die Theke betreut. Der Vater sorgt für den Einkauf, die Bestellungen und die Organisation im Hintergrund.

Es gibt auch neue Angebote

Beide Elternteile sind nach wie vor berufstätig. Sie werden mit ihren Schichten jonglieren müssen, damit immer einer in Ludwigswinkel vor Ort sein kann. Die Speisekarte bleibt, wie es die Kundschaft seit Jahren vom Kiosk in der Freizeitanlage kennt, ergänzt durch die eine oder andere Neuheit. Auch die beliebte Pizza wird es wieder geben, selbst unter der Woche, und ein Schnitzelweck wird eingeführt. Täglich von 10 bis 19 Uhr wird der Kiosk mit seinen 70 Plätzen geöffnet haben, Montag ist Ruhetag. Gerade noch rechtzeitig vor Ostern ist es losgegangen, offen ist seit Karfreitag.