Das Contwiger Freizeitgebiet soll mit einer barrierefreien Toilettenanlage ergänzt werden. Diese kostet rund 300.000 Euro.

Bezahlt werden soll die barrierefreie Toilette über das Regionale Zukunftsprogramm des Landes. Vergangenes Jahr haben die Dörfer im Zweibrücker Land eine Finanzspritze aus Mainz bekommen, das Geld durfte für Projekte im Dorf ausgegeben werden. In Contwig hat man sich unter anderem für eine barrierefreie Toilette am Freizeitgebiet entschieden. Ohnehin soll das Areal im kommenden Jahr saniert werden. 2027 soll dann auch die barrierefreie Toilette stehen. Das Projekt hat Contwigs Rat nun an ein Architekturbüro vergeben, das Gremium muss auch noch den Bebauungsplan des Freizeitgebietes entsprechend anpassen.