Freiwillige haben viel Einsatz für ihren Friedhof gezeigt: Obwohl der gemeinsame Arbeitstag am 13. März wegen des schlechten Wetters abgesagt wurde, hat ein Einzelner die Initiative ergriffen und den ganzen Vormittag dort gearbeitet. Er war nicht der Einzige, der sich auf dem Friedhof schon mal allein ans Werk machte.

Vergangenen Samstag kam die Arbeitstruppe doch noch zusammen. Und auch da hatte einer der zehn Freiwilligen unter der Woche Vorarbeit geleistet. Hilfreich war laut Bürgermeister Harald Hatzfeld, dass die örtliche Firma Hitzelberger einen Container zur Verfügung stellte und dessen Inhalt am Ende entsorgte. Die Freiwilligen haben Büsche und Sträucher grob zurückgeschnitten. Beim nächsten Arbeitseinsatz geht es an die Feinarbeiten, so Hatzfeld. Dabei falle weniger Grünschnitt an.

Im Vorjahr waren die Freiwilligen auf dem Friedhof und dem Spielplatz an der Trualbhalle im Einsatz. Nach der Winterpause wollen die Helfer nun wieder einen regelmäßigen Rhythmus aufnehmen und sich an jedem zweiten Samstag im Monat treffen – immer um 9 Uhr. Das nächste Treffen ist am 10. April.

Neben dem Friedhof will die Truppe weitere Plätze im Ort pflegen. Dazu zählt der Kinderspielplatz bei der Trualbhalle, wo weitere Ruhebänke aufgebaut werden sollen.