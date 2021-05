In ehrenamtlichen Arbeitseinsätzen haben Bürger aus Nothweiler nicht nur die Außenanlage des Schaubergwerkes auf Vordermann gebracht, sondern auch noch das dazugehörige Zechenhaus komplett renoviert.

Sehr rührig waren die Bürger von Nothweiler in den vergangenen Wochen. Zuerst hatten sie in einem freiwilligen Arbeitseinsatz die Außenanlage um das Schaubergwerk gepflegt. Auf Anregung von Grubenführer und Altbürgermeister Heinz Biehler hatten sich Freiwillige dann um das Zechenhaus gekümmert und es – nach 37 Jahren – wieder saniert. Bei den Arbeiten unter seiner Regie wurde das ganz aus Holz bestehende Gebäude komplett abgeschliffen, grundiert und mit einem neuen Schutzanstrich versehen. Weiterhin wurde der Kellerraum saniert, die Sitzgruppen auf dem Freigelände sowie das Geländer gestrichen.

Helfer und Spender ersparen Gemeinde viel Geld

Insgesamt seien so 447 freiwillige Arbeitsstunden geleistet worden, so Biehler. Damit konnten die Kosten der Sanierung, welche sich laut Angebot auf 22.000 Euro bezifferten, ganz abgedeckt werden. Dass für die Arbeiten natürlich auch Material, insbesondere Farbe, benötigt wird, hat sich im Dorf schnell herumgesprochen. Unter Beratung von Maler Stefan Prochazka aus Dahn und Mithilfe von Hans Klette und Torsten Göritz vom Heimatverein gingen dann Spenden ein von Heinz Biehler, Jürgen Sebastian und Heike Ingenthron, Reiner Decker-Hermsdorf, Jürgen Keller, Christian Aschoff, Ute Teschke-Bährle und Ralph Bährle, Hermann Schworm, Vera und Timo Weißenberger. So kam die stattliche Summe von 2375 Euro zusammen. Dadurch konnte das Haus saniert werden, ohne dass der Ortsgemeinde Kosten entstanden.

Ebenfalls in Eigenleistung und auf eigene Kosten hat die Höhlenforschergruppe Karlsruhe unter Erich Knust, welche an der Erzgrube seit Jahrzehnten tätig ist, am Informations-Pavillon eine neue digitale Wetterstation montiert.

Trotz Corona ein renoviertes Haus

In einer kleinen Feierstunde an der Erzgrube bedankte sich am Samstag Ortschefin Nicole Grüny bei den Helfern und Stiftern im Namen der Gemeinde für ihren Einsatz. Mit viel Herzblut seien diese die Sache angegangen und „es ist wieder richtig schön geworden“. Wenn man bedenke, dass das Schaubergwerk wegen Corona das ganze Jahr 2020 geschlossen bleiben musste und deshalb die Einnahmen fehlten, sei es schon beachtlich, dass die Sanierung des Zechenhauses für die Gemeinde kostenneutral durchgeführt werden konnte. Hans Klette ergänzte: „Jetzt fehlt am Haus nur noch die Dachrinne“. Wer weiß, vielleicht findet sich hierfür auch noch eine gute Seele.