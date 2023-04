Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Aus Mangel an Beweisen hat das Pirmasenser Jugendschöffengericht am Mittwoch einen 21-Jährigen vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen. Es gab zwei Versionen des Ablaufs, das Gericht konnte nicht entscheiden, welche wahr ist. „Es kann so gewesen sein oder so“, betonte das Gericht.

Der heute 21-Jährige aus Pirmasens und eine heute 25-Jährige aus dem Landkreis hatten 2018/2019 eine sexuelle On-Off-Beziehung: Mal waren sie ein Paar, mal waren sie getrennt. Am 5. Dezember