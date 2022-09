Mit einem Freispruch endete am Dienstag ein Strafverfahren für einen 24-Jährigen aus dem Landkreis, gegen den wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung vor dem Pirmasenser Schöffengericht verhandelt worden war.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Mann zur Last gelegt, in der Nacht auf den 27. September 2020 an seiner damaligen Freundin den ungeschützten Geschlechtsverkehr vollzogen zu haben, während sie fest schlief. Außerdem soll er von ihrem Handy Chat-Nachrichten und Fotos auf sein Handy geschickt haben. Für das Schöffengericht hatte sich der Verdacht gegen den Angeklagten allerdings „nicht erhärtet“. Staatsanwalt Patrick Langendörfer betonte, er halte „beide Aussagen für glaubhaft“, die des Angeklagten und die der angeblichen Geschädigten.

Der Angeklagte hatte eingeräumt, in jener Nacht mit seiner Freundin Geschlechtsverkehr gehabt zu haben – einvernehmlich. Dass er gegen ihren Willen stattgefunden hätte, habe nicht bewiesen werden können, so der Staatsanwalt. Eine Frauenärztin hatte keine sichtbaren Verletzungen bei der heute 25-Jährigen feststellen können. Die morgendliche starke Blutung aus dem Intimbereich der Frau hielt die Ärztin für eine Zyklusstörung. K.o.-Tropfen waren weder im Blut der Frau noch am Becher gefunden worden, aus dem sie nachts getrunken hatte. Ihre Angaben, wer den Becher befüllt, wer ihn gebracht und wo er gestanden hatte, waren widersprüchlich.

Eine lange Bekanntschaft

Am Dienstag, dem zweiten Verhandlungstag, hatte die 25-Jährige über ihre Beziehung mit dem Angeklagten berichtet. Diesen habe sie bereits seit Jahren gekannt. Erst 2020 habe sich eine „intime Freundschaft“ entwickelt. Aber sie habe keine Liebe für ihn empfunden. Sie habe ihn aber auch nicht verletzen wollen. Deshalb habe sie ihm das nicht offen gesagt. Sie seien auch zusammen in Urlaub gefahren, weil sie nicht allein fahren wollte. Sie habe sich auch mit anderen Männern getroffen, aber kein Verhältnis gehabt.

Den fraglichen Abend hätten sie mit Bekannten in einer Kneipe verbracht. Schließlich habe sie ihn bei sich in der Einliegerwohnung im Haus ihrer Eltern übernachten lassen, obwohl die dagegen gewesen wären. Sie habe noch Leitungswasser aus einem Becher getrunken. Dann hätten sich beide schlafen gelegt, aber keinen Körperkontakt gehabt.

Morgens sei sie vom Knallen der Haustür wach geworden. Sie habe Druckschmerzen im Unterleib und Blutungen gehabt und sei erschöpft gewesen. Nie zuvor habe sie Periodenschmerzen verspürt und ihre Periode auch erst zwei Wochen zuvor gehabt. „Ich hatte das Gefühl: Es stimmt was nicht“, sagte die Zeugin. Nach dem Aufwachen habe sie den Gedanken gehabt, sie könnte Sex gehabt haben, ohne es mitbekommen zu haben. Aber sie habe kein benutztes Kondom gefunden. Weil ihr die Nacht nicht im Gedächtnis war, sei der Gedanke an K.o.-Tropfen gekommen. Nach Gesprächen mit einer Freundin und ihren Eltern, sei sie zur Polizei gegangen.

Wann sie vor diesem Abend zuletzt Sex gehabt hatte, wusste die Frau nicht mehr. Die 30.000 Euro Schmerzensgeld, die sie über einen Anwalt von dem 24-Jährigen wegen Vergewaltigung fordert, wolle sie spenden, sie brauche das Geld nicht, sagte die Zeugin. Sie wolle die Wahrheit wissen, was in jener Nacht geschehen sei, erläuterte sie ihre Beweggründe. Doch weitere Zeugen waren nicht zugegen in jener Nacht.