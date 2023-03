Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schlagbäume gibt es nicht mehr. Wer aus der Südwestpfalz ins Elsass laufen, radeln oder fahren will, kann das längst ohne Barrieren tun. Anders sieht es auf Wasserwegen aus. Doch seit Donnerstag können Forellen, Groppen und Co. in der Wieslauter die Landesgrenze problemlos passieren.

Es ist ein Ort mit Symbolkraft. An dieser Stelle, gelegen zwischen Bobenthal und St. Germanshof, trennt die Wieslauter Deutschland und Frankreich. Und genau dort ist ein besonderer Grenzübergang