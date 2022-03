Die Freien Wähler in der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben werden bei der Wahl im September keinen Kandidaten für das Amt des Verbandsbürgermeisters stellen.

Über die Kandidaten-Frage entschieden die Mitglieder der Freien Wähler bei einer nicht-öffentlichen Versammlung. Dabei wurde auch eine Namensänderung beschlossen: Aus der bisherigen „Wählergruppe Freier Bürgerblock Holzland-

Sickingerhöhe“ wird die Freie Wählergruppe Holzland-Sickingerhöhe (FWG). Die Namensänderung sei der Tatsache geschuldet, so die Begründung, dass es mit dem Begriff Bürgerblock im Namen beim ein oder anderen falsche Assoziationen gab. Deshalb entfällt dieser Begriff. Auch dass nicht-öffentlich getagt und entschieden wird, soll der Vergangenheit angehören. Der Vorsitzende der Wählergruppe, Benjamin Gundacker, erklärte, dass in der bisherigen Satzung die Nicht-Öffentlichkeit noch enthalten war, die Satzung werde aber angepasst.

Weder Vorsitzender noch Fraktionssprecher wollen kandidieren

Gundacker teilte mit, dass sich die Mitglieder nach eingehender Aussprache und Erörterung entschieden haben, keinen Bürgermeisterkandidaten zu stellen. Er selbst, so Gundacker, nehme von einer Kandidatur Abstand, da er als Rechtsanwalt selbstständig tätig ist. Diese Tätigkeit müsse er im Falle einer Wahl aufgeben. Das sei für ihn keine Option. Gundacker, zugleich Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde, bekannte auch ehrlich, dass er sich von seinem Charakter her nur bedingt für die öffentlichen Repräsentationsaufgaben eines Bürgermeisters eigne. „Ich möchte keine Funktion übernehmen, die ich nicht mit voller Überzeugung und Hingabe erfüllen kann“, sagte Gundacker.

Auch der Fraktionssprecher der FWG im Verbandsgemeinderat, Volker Spieß, zieht aus teils ähnlichen Gründen eine Kandidatur nicht in Betracht. Einen Alibi-Kandidaten, der sich nicht aus voller Überzeugung und mit entsprechender Qualifikation um das Amt bewirbt, möchte die Wählergruppe nach einhelliger Meinung nicht aufstellen, betont Gundacker.

Einiges noch nicht umgesetzt

Eine gute Idee und deren Umsetzung im Sinne der Bürger dürfe ohnehin nicht von der politischen Richtung oder gar einer Einzelperson beeinflusst sein, sei man sich bei den Freien Wählern einig. Unabhängig von der Person des Bürgermeisters würden die Freien Wähler in Zukunft ihre Tätigkeit im Verbandsgemeinderat wahrnehmen und das parteipolitisch unabhängig, sachbezogen, ergebnis- und zukunftsorientiert. Volker Spieß verwies darauf, dass die Freien Wähler in dieser Legislaturperiode einige Anträge eingebracht hätten, um die Lebensqualität der Bürger nachhaltig zu verbessern. Er erinnerte an die Anträge zur Einrichtung eines Bürgerbusses, der Teilnahme am Projekt Gemeindeschwester plus. Umgesetzt worden sei leider noch nichts, aufgrund mancher Komplikation. Die Umsetzung fehle auch bei weiteren einstimmig gefassten Ratsbeschlüssen – zum Beispiel zum Thema Demografie –, denen FWG-Anträge zugrunde lagen. Dringend erwartet wird eine Umsetzung beim örtlichen Hochwasser- und Starkregen-Vorsorgekonzept. Dieses Thema dulde keinen Aufschub.