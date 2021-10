Die Dellfelder Freien Wähler fragen, ob der Ort tatsächlich zehn Bushaltestellen benötigt. Das geht aus der Vorlage zur Gemeinderatssitzung am Montagabend hervor. Näheres wollte Kerstin Preyer von den Freien Wähler vorab nicht sagen.

Es geht wohl um den barrierefreien Ausbau aller Bushaltestellen in Dellfeld und Falkenbusch, für jede Baustelle kommen Kosten auf die Gemeinde zu. Hat ein Dorf mehr Haltestellen, müssen auch mehrere ausgebaut werden. Die Freien Wähler stellen infrage, ob Dellfeld und Falkenbusch tatsächlich zehn Bushaltestellen brauchen oder ob nicht die ein oder andere gestrichen werden könnte.

Zudem geht es – ebenfalls ein Antrag der Freien Wähler – um ein Hochwasserschutzkonzept. Bereits im November 2019, so der Antragstext, wurde beschlossen, dass ein solches Konzept aufgestellt wird. Die Freien Wähler wollen nun erfahren, was aus dem damaligen Beschluss geworden ist. Zudem schlägt die Fraktion vor, in einem ersten Schritt die Sirenen im Dorf zu überprüfen und auszubauen, ebenso sollen die Regenrückhaltebecken in der Aschbach und unterhalb des Stambacher Berges überprüft werden.