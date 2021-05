Das Freibad Biebermühle öffnet am Mittwoch, 2. Juni, entsprechend den dann gültigen Regelungen der Corona- Schutzverordnung. Dies teilte Timo Bäuerle, der erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde, als Vertreter des erkrankten Bürgermeisters Wolfgang Denzer auf Anfrage mit.

Unklarheiten bestehen noch hinsichtlich des bis dahin anzuwendenden Hygienekonzepts. Sie betreffen Eintrittsregelungen (mit oder ohne Test), Maßnahmen beim Schwimmbetrieb, die Nutzung der sanitären Einrichtungen, Abstandsregelungen, Besucher-Begrenzungen und die personelle Besetzung zur Einhaltung und Überwachung der Vorschriften. Hinreichend Personal einsetzen zu können, auch daran war die Öffnung des Schwimmbades im vorigen Jahr gescheitert.

„Was gilt, werden wir umsetzen“, äußert sich Timo Bäuerle zuversichtlich. Die Vorbereitungen seien bereits abgeschlossen. Reparaturen sind erledigt, Wasser ist inzwischen in die Becken eingelassen. „Ein zweites Jahr der Schließung wäre den Bürgern nicht zuzumuten gewesen“, sagt Bäuerle. Möglicherweise allerdings öffne die Biebermühle zum „letzten Mal in dieser Form“, „vielleicht aber auch zum vorletzten Mal“. Stehe doch der aufwendige Umbau zum Naturbad an, wenn „die Planung fertiggestellt ist“ und „die Förderbescheide eingetroffen sind“.

Beigeordneter vertritt erkrankten Bürgermeister

Seit Ende März vertritt Bäuerle den erkrankten Verbandsbürgermeister – nach jetzigem Stand mit noch offenem Ende. Kommunalpolitische Erfahrung bringt er mit als langjähriger Beigeordneter seiner Heimatgemeinde Münchweiler und seit dieser Legislaturperiode als deren Bürgermeister.

Von Beruf Baustoffkaufmann gilt Bäuerle in Bauangelegenheiten als Mann vom Fach. Was Verwaltungsfragen betrifft, stehen ihm in der Vertretungsphase der geschäftsführende Beamte, die Abteilungsleiter und VG-Mitarbeiter beratend zur Seite. Mit ihnen hält er des Öfteren tagsüber über Telefon oder Mail Kontakt. Nach Feierabend kommt der Beigeordnete der Post wegen ins Rathaus, hin und wieder auch zur Gesprächsterminen.

Thema Besucherlenkungskonzept

Derzeit beschäftigt ihn unter anderem das Besucherlenkungskonzept, das er „für mittlerweile weit gediehen“ hält. Die neue Beschilderung sei gerade bei der unteren Naturschutzbehörde beantragt worden, beim Projekt Leader Plus sei ein Förderantrag eingereicht. „Durch bauliche Gestaltung, eine einheitliche wie übersichtliche Beschilderung und eine neue Möblierung wollen wir in der Verbandsgemeinde unsere Wege verbessern.“

Jede Gemeinde arbeite an mindestens einem Premiumwanderweg. Es seien noch Gestattungsverträge mit dem Forst zu schließen, Haftung und Kontrolle übernehme die Verbandsgemeinde. Dem „heimatverbundenen Urlaub“ komme das Besuchernutzungskonzept zugute, den seit der Pandemie zunehmend auswärtigen Besuchern vor allem, aber auch der Gastronomie, zu deren „Wiederbelebung“ es maßgeblich beitragen könne, so Bäuerle.

Weitere Impulse für den Tourismus erhofft sich Bäuerle von der neuen „touristischen Homepage“, einladend bebildert, und von den Hinweisschildern auf die Urlaubsregion Gräfensteiner Land, wie sie an der B 10, etwa bei Münchweiler, aufgestellt werden sollen.

Eine zweite Sitzung des Verbandsgemeinderates zeichnet sich ab, wenn die Inhalte „entscheidungsfähig in trockenen Tüchern“ sind, wenn Genehmigungen erteilt sind und Förderzusagen vorliegen. Die Ratssitzung will Bäuerle als Präsenzsitzung durchführen.