Am 22. Juni öffnet das Bergbad in Heltersberg. Es wird das Hygienekonzept umgesetzt, das die Verwaltung in den vergangenen Wochen erarbeitet hat. Lockerungen in den Corona-Verordnungen des Landes aus den zurückliegenden Tagen erleichtern einiges. Es können jetzt 500 Badegäste zeitgleich ins Bad, und eine Zeiterfassung des Besuchs ist nicht mehr gefordert.

Für dieses Konzept, das mit dem örtlichen Gesundheitsamt abgestimmt ist, hat der Verbandsgemeinderat grünes Licht gegeben. Aus den Reihen der SPD gab es einige Enthaltungen, weil sich