Bislang lässt das Sommerwetter in der Pfalz noch auf sich warten – mit Folgen für die Freibäder in der Region. Die RHEINPFALZ hat sich auf der Biebermühle, in Hauenstein, Dahn und Heltersberg umgehört, wie die Saison bislang verläuft.

In der Verbandsgemeinde Rodalben ist man noch einigermaßen zufrieden mit den Besucherzahlen des Freischwimmbads Biebermühle. „Wenn das Wetter passt, kommen auch die Leute“, sagt der Bademeister Thomas Wafzig. Am Dienstag in der vergangenen Woche seien bereits mehr Badegäste als an allen anderen Tagen der Saison begrüßt worden. Allerdings fielen die Zahlen im Vergleich zu den Vorjahren eher mäßig aus. Da die Becken nicht beheizt sind, ist das Schwimmbad noch mehr aufs Wetter angewiesen als andere. Ein abschließendes Fazit könne hier aber erst am Ende der Saison gezogen werden.

Ein deutlicher Rückgang der Besucherzahlen kann im Hauensteiner Wasgaufreibad festgestellt werden. Mehr als 10.000 Besucher seien bislang weniger als zum Vorjahreszeitpunkt gezählt worden. Bei höheren Temperaturen kamen in der Vergangenheit über 25.000 Badegäste pro Saison, bislang gerade einmal 1640. Einziger Grund: das schlechte Wetter, versichert die Verwaltung des Bades. Deshalb blieb das Bad bereits an einigen Tagen komplett geschlossen. Weitere, witterungsbedingte Schließungen sind laut Homepage nicht ausgeschlossen.

Dahn profitiert vom Hallenbad

Sehr zurückhaltend seien die Zahlen auch im Badeparadies Dahn. Vor allem im Juni und Anfang Juli hatte man sich mehr erhofft. Ein großer Vorteil Dahns sei jedoch das angrenzende Hallenbad, das durchgehend geöffnet habe, wie die Schwimmbadverwaltung bekannt gab. Passt das Wetter nicht, können Gäste drinnen bleiben. Das Freibad steht Besuchern aber ebenso offen.

Eine Anfrage im Heltersberger Bergbad, das seit dem 12. Mai geöffnet hat, konnte nicht genauer beantwortet werden. Weil das Hallenbad der Verbandsgemeinde (VG) Waldfischbach-Burgalben seit dem 29. April seine Saison beendet hat, freue man sich, Schwimmerinnen und Schwimmer im Freibad begrüßen zu dürfen, wie die VG auf ihrer Internetseite verkündet. Doch auch hier ist man abhängig vom Wetter.