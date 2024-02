Seit etwa drei Wochen trifft sich „Frida“ regelmäßig im alten Rathaus in der Ortsmitte. Hinter der Abkürzung verbirgt sich die offene Gruppe Fraueninitiative Dahn. Was es mit dem Vorhaben auf sich hat, erläutern die Frauen im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Bei Frida kommen Frauen aus unterschiedlichen Wohnorten mit den vielfältigen Interessen zusammen. „Vom gemeinsamen Wandern, Flohmarkt, Bücher- oder Klamottentausch, Kreatives oder Austausch über Persönliches oder Weltbewegendes über Natur- und Klimaschutz, Alltägliches oder Besonderes: Hier sind keine Grenzen gesetzt. Die Themen werden so vielfältig sein wie die Frauen, die kommen“, sagt Initiatorin Conny Erker.

Erker ist Kunsthandwerkerin und hatte in der Kanalstraße viele Jahre lang ein Lederatelier betrieben. „Ich hatte da immer gute Gespräche und oft einen intensiven Austausch mit Kundinnen. Die sind einfach weggefallen, seit ich das Atelier aufgegeben habe“, erzählt sie. Für Erker war dies Anlass, bei ehemaligen Kundinnen und Freundinnen nachzuhaken, ob sie nicht Lust haben, eine Begegnungsstätte für Frauen aufzubauen. Die Idee erntete offensichtlich viel Zuspruch – inzwischen machen 20 Frauen bei Frida mit.

Über gesellschaftliche Entwicklungen sprechen

„Wir sind kein Verein, aber langfristig wird das wohl so werden“, schildert Erker. Den Damen schwebt vor, im ehemaligen Atelier in der Kanalstraße ein offenes Begegnungszentrum für Frauen zu entwickeln. „Dann wären wir auch sichtbar für alle. Aber das ist noch Zukunftsmusik und wird auch davon abhängen, wie viele Frauen bereit sein werden, sich zu engagieren“, ergänzt die Initiatorin. Die fünf beim RHEINPFALZ-Besuch anwesenden Frauen sind überzeugt davon, dass das Angebot im Dahner Felsenland eine Lücke füllt.

Eine der Frauen ist Evi Amrhein aus Hinterweidenthal. Sie freut sich darauf, gemeinsam mit anderen kreativ zu sein und auf den regelmäßigen Austausch. Renate Messemer aus Ludwigswinkel interessiert sich auch für Kreatives, „aber es ist mir auch ein Anliegen, über die aktuellen Entwicklungen in unserer Gesellschaft ins Gespräch zu kommen und uns vielleicht gemeinsam mit einzubringen“. Sie habe an ihrem früheren Wohnort gute Erfahrungen mit Frauengruppen gemacht. „Ich schätze die ungezwungenen Treffen, das macht Spaß – und wenn eine Not hat oder Hilfe braucht, hat man ein Netzwerk“, betont Messemer. Regina Friedrich aus Rumbach wünscht sich, gemeinsam auf gesellschaftlicher und politischer Ebene etwas anzustoßen. „Ich wohne noch nicht so lange hier und bin einfach interessiert, wie die Frauen hier so denken, wie man hier zusammenlebt“, sagt sie.

Die Treffen finden derzeit in geraden Wochen dienstags von 15 bis 18.30 Uhr statt und in ungeraden Wochen jeden Mittwoch von 18 bis 21 Uhr. „Die unterschiedlichen Zeiten sollen es möglichst vielen Frauen ermöglichen, zu kommen. Und wenn nur zwei da sind, dann sind es eben nur zwei“, sagt Erker, die für Fragen bereit steht unter der Telefonnummer 0172 9308399 (auch per Whatsapp).