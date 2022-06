Die Vereinslandschaft von Ruppertsweiler ist um einen Landfrauenverein reicher. Bei der Gründungsversammlung am Dienstag in der Ruppertshalle war die Resonanz groß.

Die Initiatoren Sarah Großmann – sie ist Hauptgeschäftsführerin des Landesverbandes Pfalz – und Beate Schnur, die Kreisvorsitzende Südwestpfalz, freuten sich über 44 Gründungsmitglieder, die den jüngsten Verein des Ortes aus der Taufe gehoben haben. Nachdem bereits am 3. Mai eine Informationsveranstaltung über die Bühne ging, soll jetzt am 23. Juni die konstituierende Sitzung folgen. Wie Großmann auf RHEINPFALZ-Anfrage informiert, hat Johanna Augustin ihre Bereitschaft signalisiert, als Vorsitzende zu kandidieren. Großmann selbst ist designierte Kassenführerin. In der Ruppertshalle informierte die Bottenbacherin Beate Schnur ausführlich darüber, welche Aufgaben, Möglichkeiten und welches Tätigkeitsfeld die Landfrauenvereine in der Gesellschaft wahrnehmen.

„Wir müssen die weißen Flecken auf der Landkarte in der Pfalz pink machen“, brachte Großmann ihr Anliegen auf einen Nenner. Ihr ginge es darum, bestehende Vereine zu erhalten, aber auch die Gründung neuer Landfrauenvereine voranzubringen. „Es war naheliegend, dort anzufangen, wo ich auch wohne“, sagte die Ruppertsweilerin. Gesagt, getan. Vor einigen Wochen rührte sie kräftig die Werbetrommel, ging von Haus zu Haus und hat die Frauen des Ortes angesprochen. Dass zur Gründungsversammlung so viele interessierte Ruppertsweilerinnen erschienen, freute die Initiatorin umso mehr. Aber auch der bei der Gründungsversammlung anwesende Ortsbürgermeister zeigt sich erfreut: „Eine Bereicherung für unsere Gemeinde“, würdigte Guido Hahn (FWG) die Neugründung.

Mehr als nur Kuchen backen

Beate Schnur machte deutlich, dass Landfrauen mehr machen, als nur Kuchen zu backen. Es gehe darum, die Rolle der Frau gerade im ländlichen Raum zu stärken. Sie sprach von den (Fort-)Bildungsangeboten, die Landfrauenvereine anbieten, etwa aus den Bereichen Ernährung, Kreativität, Gesundheit, und Verbraucherschutz. „Landfrauen pflegen das Miteinander und bringen sich in vielfältiger Weise im Dorfleben ein. Unser Motto lautet: aktiv, modern, offen“, unterstrich Großmann.

Deutschlandweit haben die Landfrauenvereine eine halbe Million Mitglieder, dem Landesverband Pfalz gehören 16.000 Mitglieder an, Tendenz steigend. Die Finanzierung erfolgt durch Mitgliedsbeiträge, eigene Mittel und Zuschüsse von Bund, Ländern und Kommunen. „Gerade bei den Zuschüssen müssen wir zunehmend um jeden Cent kämpfen“, betont Großmann.

App vernetzt Mitglieder des Landesverbandes

Bereits in der konstituierenden Sitzung soll ein Programm erstellt werden, in dem die künftigen Aktivitäten skizziert sind. Hier nimmt der Landfrauenverband Pfalz bundesweit eine Vorreiterrolle ein: „Wir sind der bisher einzige Landesverband, der im Rahmen eines Pilotprojekts eine eigene App entwickelt hat, die unsere Mitglieder miteinander vernetzt. Damit können alle Mitglieder alle Angebote ortsübergreifend nutzen und abrufen“, erzählt Großmann stolz. Ideen für das künftige Tätigkeitsfeld gebe es bereits genug. „Fortsetzung folgt“, da sind sich Großmann und Schnur, einig. Dem Vorstand gehören Johanna Augustin, Sarah Großmann, Anke Zwally, Monika Wieland, Doris Seebald, Helga Ehrgott, Ute Schäfer, Marita Zimmer-Erlenwein und Gabi Berie an.