Wegen Nötigung und Diebstahls eines Pferdesattels hätte sich am Mittwoch eine 22-Jährige vor dem Amtsgericht Pirmasens verantworten sollen. Sie erschien nicht. Verurteilt wurde sie trotzdem.

Laut Anklage soll die 22-Jährige im Mai eine 15-Jährige überredet haben, einen Pferdesattel im Wert von 500 Euro zu stehlen. In der Sattelkammer eines Reiterhofes im Landkreis Südwestpfalz kamen der 15-Jährigen aber Bedenken. Sie wollte die Tat nicht mehr ausführen und teilte dies der 22-Jährigen mit. Die aber soll dem Mädchen gedroht haben, die Polizei einzuschalten, damit sie auf frischer Tat ertappt würde. Unter dieser Drohung soll sie den fremden Sattel doch an sich genommen und der Angeklagten übergeben haben. Später gelangte der Sattel an die Geschädigte zurück.

Das Gericht erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft gegen die abwesende Angeklagte einen Strafbefehl über 1350 Euro (90 Tagessätze à 15 Euro). Dagegen kann die 22-Jährige noch Einspruch einlegen. Dann gibt es einen neuen Gerichtstermin.