Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Drogenbesitzes verurteilte das Amtsgericht Pirmasens am Mittwoch eine 46-jährige Frau zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten. Als Bewährungsauflage muss sie 500 Euro an den Pfälzischen Verein für soziale Rechtspflege zahlen. Außerdem darf sie zwölf Monate kein Auto fahren.

Die Staatsanwaltschaft hatte der Frau zur Last gelegt, am 5. Februar 2021 in Rodalben Auto gefahren zu sein, obwohl sie keine Fahrerlaubnis besaß und Amphetamin eingenommen hatte.