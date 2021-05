Die neue Kindergartenküche in Rieschweiler-Mühlbach bekommt keinen Konvektomaten, sondern einen Kombi-Dampfgarer. Das Gerät erfülle alle Ansprüche, um die Speisen für die Kinder zuzubereiten, findet Bürgermeister Peter Roschy (SPD).

Wenn die Küche eingebaut wird, wird der Kindergarten nicht geschlossen. Das habe die Kindergartenleitung klar gesagt. Hintergrund ist, dass es einen Jahressplan gibt, auf den die Eltern eingestellt seien, was die Betreuungszeiten anbelangt. Die Versorgung der Kinder mit Essen wird während der Bauphase über die Personalküche sichergestellt.

Es werde wohl so kommen, dass der Landkreis Südwestpfalz die französische Sprachkraft in den Kindergärten nicht mehr im bisherigen Maße fördert. Es habe eine neue Sozialraumanalyse gegeben, und dabei habe sich herausgestellt, dass sich die Kindertagesstätten wünschen, dass die Kita-Sozialarbeit deutlich gestärkt wird. Darüber informierte die Beigeordnete Daniela Stauch (SPD) den Gemeinderat. In Rieschweiler-Mühlbach wird künftig aber noch verstärkt Französisch gesprochen werden können. Denn die Ausbildung der bisherigen französischen Sprachkraft wurde in Deutschland anerkannt, „so dass wir sie ins Kindergartenteam aufnehmen können“, sagte Stauch. Das sei wichtig, weil mit Blick auf das neue Kindertagesstättengesetz, das am 1. Juli in Kraft tritt, der Personalbedarf steigt. Das Gesetz garantiert einen höheren Betreuungsaufwand.