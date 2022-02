Frank Serr stammt aus Rieschweiler-Mühlbach, lebt heute wieder dort und betreibt von dort auch sein Unternehmen Frank Serr Showservice International. Während seines Musicbusiness-Studiums in Los Angeles hat Serr Mitte der 90er Jahre nebenbei in der Musicalabteilung von Warner Brothers gearbeitet. Als das Unternehmen anfing, auch in Deutschland tätig zu werden, ist Serr mitgegangen, war hier für Warner mit „Hair“, „Chorus Line“ und „Crazy For You“ unterwegs. Nach dem Rückzug von Warner aus Europa, hat Serr die Lücke besetzt, hat sich selbstständig gemacht und als erstes die selbst geschriebene „Flower Power Musical Story“ auf die Bühne gebracht – der Anfang einer Erfolgsgeschichte mit Produktionen wie den jährlichen Auftritten der „Original USA Gospel Singers“, den Musicals „Der kleine Horrorladen“ oder „Hair“.