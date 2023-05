Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Dahner Stadtrat rumort es. Die Wählergruppe Koch verliert ihren Fraktionsstatus, weil ein Mitglied ausscheidet. Und die SPD-Fraktion verliert einen Mitstreiter in ihren Reihen, der in der Koalition nicht mehr mitarbeiten möchte. Wie es im Stadtrat weitergeht, dürfte auch Thema der Sitzung in der kommenden Woche sein.

Am Wochenende gab es Gewissheit. Erwin Hoffmann verlässt die Fraktion Wählergruppe (WG) Koch. Außerdem scheidet Pasquale Maiellaro aus der SPD-Fraktion im Dahner Stadtrat aus. Die Fraktion